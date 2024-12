La station d’épuration de Tatutu déborde et menace le lagon

Malgré des pompages et des curages réguliers, les épandages de la zone de drainage débordent depuis hier. La direction de la prison a aussitôt contacté les pompiers, Vinci et la Polynésienne des Eaux. Un nouveau pompage est prévu ce matin.

« Depuis l’ouverture en 2017, la station d’épuration a toujours été un problème et nous sommes en contentieux avec le constructeur ; j’ai demandé l’accélération de ce dossier » a précisé à TNTV Virginie Tanquerel, la directrice de Tatutu.

« On fait tout pour que ça ne retombe pas dans le lagon » a-t-elle précisé. « On est en train d’étudier avec nos partenaires comment faire en sorte que ça ne déborde plus, mais aussi pour dévier les débordements afin que ça n’aille pas dans le lagon » a-t-elle précisé.