Arue : 1,6 tonne de déchets ramassés sur le littoral

Il aura fallu 2h30 exactement à la centaine de bénévoles à terre et sur l’eau, accompagnés par une dizaine d’élus de la commune de Arue, pour ramasser tous les déchets. Par groupe de 10, avec des masques et des gants, les bénévoles ont été répartis sur plusieurs zones afin de respecter les mesures sanitaires imposées depuis la fin du mois d’août.

« Aujourd’hui je dis : Arue, merci pour votre participation, déclare Teura Iriti, maire de la commune. C’est pour montrer aussi que même s’il y a le covid qui arrive, si on s’organise bien, avec les mesures qui ont été préconisées, on peut toujours continuer à travailler pour cette belle commune. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce programme de nettoyage a pour objectif premier de sensibiliser la population. Cette action a réuni un bon nombre de clubs sportifs, de confessions religieuses et d’associations de Arue.

« Là on est à fond, on est carrément dedans, on est motivés !, lance Angelina, une des bénévoles. On est prêtes à aller jusqu’au bout ! »

« Comme nous ramons sur le motu de Arue, s’il faut continuer, on va le faire », indique de son côté Linda, une autre bénévole.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Force est de constater que la zone où tous les efforts ont dû être concentrés est celle située au bas des falaises du Tahara’a. Cette plage publique est pourtant l’une des plus belles de l’île.

« Surtout ceux de Arue connaissent ce spot, explique Anna, huitième adjointe au maire. Vous pouvez y faire la fête si vous voulez, mais il faut rester respectueux de l’environnement et repartir avec vos pehu, parce que là c’est nous qui ramassons. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au final, tous les déchets ont été pesés. La balance a affiché plus de 1,6 tonne, dont 236 kilos de métal et 209 kilos de plastique et objets non-recyclables. Un poids de référence pour l’an prochain. Mais avant cela, rendez-vous dans un mois pour la suite des opérations : le nettoyage des fonds marins au motu de Arue.