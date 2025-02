À Arue, il sauve deux enfants de la noyade : « Je sais à quel point ce spot est dangereux », confie Anihia

Un temps très perturbé était annoncé ce week-end. Vendredi, Météo France prévoyait une « mer forte » aux iles du Vent. Une annonce qui n’a pas empêché certains de se jeter à l’eau. Samedi, le début de journée était ensoleillé. Mais les courants, eux, restaient puissants dans certaines zones.

Vers 11 heures, Anihia Mata se rend à la plage de Lafayette à Arue lorsqu’il aperçoit un enfant visiblement en train de se noyer. « En ce moment, il y a une grosse houle. Je suis allé pour regarder les vagues. Et, en arrivant, je vois qu’il y a une tête qui commence à partir dans le courant. Je regarde, et je vois que quelqu’un est en train d’aller le récupérer. J’ai senti qu’il y aurait un problème. J’ai déjà dû sortir quelqu’un de l’eau le 25 décembre, à Noël, et il est décédé », confie-t-il.

Proche de l’océan, mais aussi présentateur météo sur notre chaine, et formé au secourisme, Anihia a conscience des dangers. Ce spot et ces courants, il les connait par cœur. « Je sais à quel point ce spot est dangereux. En ce moment, par période de pluie, il y a quelques accalmies au niveau de la houle. Mais les rafales de vent viennent ajouter de l’amplitude. C’est dangereux, c’est mortel ».

« J’ai proposé d’installer un lifeguard. C’est super dangereux.«

Anihia se jette à l’eau et récupère un jeune garçon, puis un deuxième, avec l’aide d’un ami. « On a réussi à ramener le petit frère qui commençait à se noyer. Et le deuxième, on a réussi à le récupérer grâce à une planche de surf ». Des enfants d’une dizaine d’années, selon Anihia.

« Quand j’ai vu la houle, je suis allé prévenir tous les usagers de la plage. Pour leur dire de rentrer chez eux ».

Anihia explique avoir déjà alerté la mairie sur le sujet de la dangerosité de certains spots. « J’ai proposé d’installer un lifeguard. C’est super dangereux. Les gens ne sont pas prévenus. On n’a pas de pancarte de signalisation. (…) Ce n’est pas de maintenant qu’on sauve des gens là-bas. On a sauvé pas mal de personnes. »