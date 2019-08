Vers une réduction des prix du “corned beef”

Dans un contexte de réduction des ventes du “corned beef” fabriqués localement par la société Conserverie du Pacifique (COPA) et des difficultés d’écoulement de la production, le Conseil des ministres a approuvé deux mesures économiques :

L’agrément de la COPA à la liste des entreprises polynésiennes bénéficiant d’une exonération de droits de douane sur certains matériaux importés et destinés à une transformation en Polynésie française ;

Un encadrement plus étroit de la marge de détail maximale pour les conserves de corned beef locales à 15%.

L’ensemble de ces mesures assurera une rentabilité améliorée et une réduction des prix en rayon. Ce soutien du Pays permettra le maintien des 26 emplois de cette industrie polynésienne.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des Ministres :

Ouverture de la pêche aux holothuries pour 2019 dans les îles de Toau, Kauehi et Fakarava

Maintien du moratoire accordé aux perliculteurs de Takaroa

Subvention de fonctionnement et subvention d’investissement en faveur de l’association Initiative Polynésie française

Subvention de fonctionnement en faveur de l’ADIE pour l’année 2019

Dispositif d’aides aux sociétés : soutien du Pays à six entreprises

Le Pays soutient l’insertion professionnelle des jeunes diplômés polynésiens

Soutien aux municipalités : subventions de la Délégation pour le développement des communes

Mise à jour de formulaires de déclaration de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe de consommation pour la prévention et de l’impôt sur les sociétés

Evolution du statut des huissiers de justice et des clercs assermentés

Première réunion de l’observatoire du transport maritime interinsulaire

Aide financière à la SCA Vaihiti

Protection de l’environnement : subvention à l’association Coral Gardeners

Dispositif pour le transport des étudiants

Mise en place de sections bilingues Français – Tahitien dans les écoles primaires et les Centres de Jeunes adolescents (CJA)

Subventions de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse