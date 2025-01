Hospitalité, écologie, culture : la recette des acteurs du tourisme à Raiatea

Bien que Raiatea ne dispose pas d’hôtels de grande capacité comme Bora Bora ou Tahiti, l’île sacrée séduit par son atmosphère intime et authentique. Un retour aux sources, avec un accent particulier sur l’environnement et l’écologie pour certains établissements. Parmi les initiatives phares de l’île, le label « Clé Verte » illustre cette volonté de conjuguer hospitalité et respect de l’environnement. « Ce sont 135 critères environnementaux que ce soit dans le tri des déchets, dans les produits utilisés, dans la démarche environnementale, dans la formation qu’on propose à nos collaborateurs, explique Arnaud Payet, propriétaire du Opoa Beach à Taputapuatea. La prévention aussi et sensibiliser au respect de l’environnement et au respect du fenua » .

Gestion raisonnée des ressources, implication des communautés locales et valorisation des produits du terroir. Les professionnels de l’hôtellerie redoublent d’efforts pour séduire davantage. De la touche traditionnelle à chaque recoin de l’établissement aux activités les plus invraisemblables, tout est mis en œuvre pour enrichir l’expérience client… « Nous essayons de mettre en place pas mal d’activités dans l’établissement pour que clients se sentent chez eux, détaille Didier Candalot, gérant du Opatoa Beach à Tumaraa. Ils ont une piscine bord de lagon à disposition. Ils ont une plage. Nous avons également un terrain de padel, le premier des îles Sous-le-Vent. On a de la chance d’être implantés sur un écrin de nature qu’on ne veut pas dégrader. On fait très attention à conserver la faune et la flore »

En centre-ville aussi, tout est fait pour que chaque client y trouve son compte… Christelle Ducher, propriétaire de l’hôtel Hinano de Uturoa explique que son établissement attire « une clientèle de passage qui cherche souvent une nuité, qui cherche la proximité des navettes pour Tahaa, les taxis, qui ne veut pas louer de voiture et donc profite des restaurants alentours, qui profite des commodités qu’apporte le centre-ville ».

En conjuguant hospitalité, écologie et culture, Raiatea se positionne comme une destination incontournable pour les voyageurs sensibles à ces valeurs. Il ne reste plus qu’à espérer que 2025 soit à la hauteur des ambitions de chacun.