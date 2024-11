Le gouvernement embarque pour un Conseil des Ministres décentralisé à Rapa

L’île la plus isolée de Polynésie française accueillera ce vendredi un Conseil des Ministres décentralisé. Rapa devrait exprimer ses souhaits sur la réfection d’une salle omnisports, sur l’adduction d’eau potable, ou encore sur l’accès à Internet.

Le délégué interministériel au Climat, Léopold Temoana Biardeau et son homologue au handicap, Nathalie Salmon Hudry, accompagneront à Rapa le Président, en arrière-plan

Deux marins de l’Aranui aident un touriste à embarquer à bord depuis une baleinière, dans des conditions de mer difficiles – Photo Mike Leyral

Le président du Pays devrait proposer aux quelque 400 habitants une connexion via OneWeb. Il rencontrera aussi les Toohitu, un comité des sages de l’île qui a un fonctionnement propre, en marge des lois de l’État et du Pays, et qui tient à préserver le mode de vie de l’île la plus au sud du fenua.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« On a fait plusieurs réunions avant de prendre le bateau pour, déjà, préparer les éléments de réponse, parfois positifs, parfois négatifs, parfois avec un planning qu’il faut exposer au Tavana. Parfois, j’ai des gens qui me disent pourquoi aller à Rapa, c’est 450 habitants. Eh oui, c’est 450 Polynésiens, ils sont au bout de notre fenua, mais il faut aller les voir » a déclaré Moetai Brotherson.