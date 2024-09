Tourisme : le gouvernement révise ses ambitions

Plus de 18 000 familles travaillent dans le tourisme au fenua. Les élus de la commission du tourisme de l’Assemblée, les représentants de Tahiti Tourisme et du service du même nom, se sont récemment réunis pour discuter des politiques publiques du secteur et pour clarifier les rôles de chacun. Pour le Pays, l’objectif n’est plus d’atteindre 600 000 touristes d'ici à dix ans, mais de générer des recettes équivalentes à celles que produirait ce nombre de visiteurs.