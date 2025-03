Trois commerces de Faa’a cambriolés au cours de la nuit

La commune de Faa’a a été le théâtre, la nuit dernière, de trois cambriolages. Des vols commis dans différents quartiers, et dont on ignore, à cette heure, s’ils sont liés. Tous font l’objet d’une enquête. Si les sociétés concernées - La Poste, un office notarial et une station-service étaient vides au moment des intrusions, les gérants constatent des dégâts et des vols. Une situation récurrente malgré les systèmes de protection installés par les propriétaires.