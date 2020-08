Les partenaires sociaux sollicitent une rencontre avec les autorités ce mardi

Ils jugent la situation actuelle préoccupante. Les représentants de la Confédération des petites et moyennes entreprises, du Syndicat des restaurants bars et snacks, de la CSTP FO, de Otahi, de O oe to oe rima, de la CSIP, et du SNETAA-FO ont organisé une rencontre, ce mardi, au CESEC.

Les représentants syndicaux souhaitent faire état de leurs revendications aux autorités de l’Etat et du Pays : « L’inquiétude est grande, notamment dans les entreprises mais aussi chez les salariés. Nous allons nous revoir cette après-midi, à 14h30, et contresigner une série de propositions. Nous souhaitons les présenter dans les plus brefs délais aux autorités », indique Christophe Plée, président de la CPME.

« Nous souhaitons d’ailleurs, à ce propos, demander dès ce soir, voire dès cet après-midi, une réunion avec messieurs le Haut-commissaire et le président du Pays, afin que ces propositions puissent être retenues », ajoute Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP/FO. « Nous les formulerons dans l’après-midi. Mais la situation est grave, et va s’empirer. Il faut que des décisions soient prises rapidement ».

« Nous souhaitons être forces de proposition et être entendus.Chaque jour, chaque heure compte. Nous savons que la multiplication des cas va être rapide », conclut Christophe Plée.

Tous ont donc à nouveau rendez-vous en milieu d’après-midi, juste avant le point presse organisé à la résidence du Haut-commissaire par Dominique Sorain et Edouard Fritch, à suivre à partir de 14 heures 45 en direct TV et Web sur TNTV, TNTV.pf et notre page Facebook.