Le Pays rencontre la direction générale du Trésor

Le ministre des Finances et de l’Economie, Yvonnick Raffin, a reçu au titre de la Direction Générale du Trésor, Gabriel Cumenge, Sous-directeur des banques et financement d’intérêt général et Evelyne Ahipeaud, Cheffe du bureau Départements et collectivités d'outre-mer, pour évoquer les questions se rapportant à l’économie polynésienne en général et à l’inflation importée en particulier.