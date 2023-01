La location saisonnière en plein boom à Raiatea

Se loger à Raiatea est aujourd’hui devenu un parcours du combattant. Depuis quelques années, une agence immobilière de Uturoa a bien du mal à répondre à la demande grandissante de sa clientèle. Les biens en location longue durée sont devenus rares. “On a une liste d’attente de tout types de personnes confondus, tous horizons et tous budgets confondus, et on n’arrive pas à répondr eà la demande. (…) On nous demande souvent des maisons bords de mer -mais c’est très cher et il est dur de répondre à cette demande- ou des maisons à 2 ou 3 chambres” explique Benjamin Terdiman, gérant d’une agence immobilière.

Parallèlement, le marché de la location saisonnière a explosé. En 2017 à Raiatea, la plateforme de réservation Airbnb n’enregistrait qu’une cinquantaine d’hébergements contre 257 à ce jour.

Maima Sima s’est lancée depuis peu dans la location saisonnière. La rémunération est une des motivations : “Cela rapporte beaucoup plus (environ 2 fois et demi de plus qu’un loyer, en moyenne, NDLR). On a aussi opté pour la location saisonnière car on voulait avoir une vue sur nos biens, vérifier à chaque sortie que tout est en bon état. On a entendu de la part de nos proches qui ont déjà fait de la location longue durée, que parfois ils ont récupéré leur bien en mauvais état”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour faire de la location saisonnière, les propriétaires des logements doivent impérativement être patentés et inscrits sur les registres du service du tourisme. Ils doivent également se rapprocher de la mairie pour le versement de la taxe de séjour : 60 cfp à Raiatea. “Il faut se présenter au guichet de la régie pour remplir un formulaire, et en fonction du nombre de personnes accueillies et du nombre de nuitées, il faut indiquer le montant de sa taxe de séjour, à payer auprès de nos services. (…) Il n’y a aucun contrôle pour le moment, on part sur la bonne foi des propriétaires” indique Raphaëlle, employée communale.

Selon des professionnels du secteur, la location saisonnière ne serait pas la seule cause du manque des biens sur le marché. La flambée des prix du foncier freinerait également les projets immobiliers. Les couples aux revenus moyens peuvent difficilement obtenir des emprunts bancaires et accéder à la propriété.