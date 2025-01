La carte bancaire « moyen de paiement réflexe » pour les achats dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique

L’institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) a publié ce jeudi son rapport 2023 sur l’usage et la sécurité des moyens de paiement scripturaux (autres que les pièces et billets, NDLR) dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).

Les opérations de paiement scriptural sont en augmentation de 14% en 2023. Avec 81,9 millions d’opérations, la Nouvelle-Calédonie concentre 60 % du nombre des transactions scripturales des collectivités françaises du Pacifique, note l’IEOM, quand la Polynésie française enregistre sur la même période 54,9 millions d’opérations.

Le moyen le plus utilisé est la carte bancaire, bien que de nombreuses tentatives d’escroqueries aient été enregistrées. Avec 95,6 millions de paiements en 2023, l’usage de la carte bancaire, pour un paiement sur terminal ou pour un retrait d’espèces sur un DAB, a crû de plus de 21 %. Ce moyen de paiement concentre désormais presque 70 % du nombre total des transactions scripturales.

Selon l’IEOM, la carte bancaire a retrouvé en 2023 sa place de moyen de paiement le plus fraudé, en portant près de 52% des montants fraudés. Ce sont en particulier les opérations réalisées à distance au profit de contreparties hexagonales et étrangères qui portent les risques les plus élevés.



L’institut rappelle que « face aux risques de fraude, les utilisateurs de moyens de paiement doivent faire preuve d’une vigilance constante. Un conseiller bancaire ne contactera notamment jamais un client pour lui demander son code de carte bancaire ou ses codes d’accès à l’espace de banque en ligne.

Par ailleurs, concernant les autres moyens de paiement scripturaux, les paiements par chèque, qui marquent encore une baisse de leur fréquence, sont bien moins utilisés que les virements et les prélèvements.

En montant, la part des virements dans les montants totaux échangés par paiement scriptural se stabilise autour de 80 %, comme en 2022. Avec 7 704 milliards Fcfp, les montants échangés par virement sont 10 fois plus importants que ceux portés par le canal des cartes bancaires, note encore l’IEOM.