L’IEOM baisse ses taux directeurs de 25 points

Dans son dernier point de conjoncture publié ce vendredi, l’IEOM (Institut d’Emission d’Outre-Mer) met en avant la résilience de l’économie polynésienne. « L’économie polynésienne continue d’enregistrer une bonne performance fin 2024, portée par une activité touristique dynamique et une nouvelle progression de l’emploi salarié » , écrit l’Institut.

Si l’inflation affiche une légère hausse, atteignant 1,4 % en décembre 2024, elle demeure sous contrôle par rapport aux autres collectivités de la zone franc Pacifique. Cette stabilité permet à la Polynésie de bénéficier pleinement de la reprise touristique, moteur essentiel de sa croissance économique.

Mais la situation économique et monétaire de la zone franc Pacifique demeure « contrastée » : « La Nouvelle-Calédonie fait face à une reprise plus lente, notamment en raison des défis liés à sa reconstruction. De son côté, Wallis-et-Futuna présente des perspectives favorables, bien que son climat des affaires soit influencé par la situation calédonienne » , note l’IEOM, qui a décidé d’abaisser ses taux directeurs de 25 points de base. Une mesure visant à garantir des conditions de financement favorables pour les entreprises et les ménages polynésiens.

