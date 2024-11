Air Tahiti lance sa première classe et présente ses nouveaux sièges

« Pimp my plane » . La compagnie Air Tahiti a annoncé, ce jeudi, deux nouveautés visant à améliorer le confort et l’expérience de ses passagers : des nouveaux sièges modernes, qui seront installés d’ici la fin du mois de novembre, et le lancement de sa première classe pour avril 2025.

Les sièges fournis par cette société parisienne réutilisent les matériaux de sièges décommissionnés. Ils incluent une assise renforcée à deux niveaux de mousse, un dossier inclinable, une têtière ajustable et un support pour mobile ou tablette. « Les sièges sont individuels, garantissant ainsi plus de confort et d’espace pour chaque passager. Leur structure en matériaux composite et titane assure légèreté et robustesse, tout en respectant les normes internationales de sécurité HIC » , précise Air Tahiti dans un communiqué.

Outre Air Tahiti, Expliseat équipe également les avions de la compagnie canadienne De Havilland.

(Crédit Photo : Air Tahiti)

8 places en Prem’s

Pour répondre à la demande croissante de sa clientèle, notamment internationale, Air Tahiti lance en avril 2025 une classe « PREMIUM » , incluant 8 places à l’avant de l’avion. Les passagers en première classe bénéficieront de collations sucrées le matin et salées l’après-midi pour les vols courts, ainsi que des plateaux repas pour les vols plus longs vers les Marquises, Gambier et Rarotonga. Ils auront à leur disposition des serviettes rafraîchissantes et des trousses souvenirs, en plus du classique service prioritaire à l’enregistrement, à l’embarquement et à la récupération des bagages. Enfin, le billet premium offre une franchise bagage augmentée.

(Crédit Photo : Air Tahiti)

Les réservations en classe premium ouvriront le 27 novembre 2024.