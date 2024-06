World Championships of performing arts 2024 : Tahiti élira son artiste ce vendredi

Ce vendredi soir, la présidence servira de scène pour la trentaine d’artistes juniors et seniors qui s’affronteront pour obtenir le fameux billet leur permettant de s’envoler pour la compétition internationale qui se déroulera à Los Angeles du 28 juin au 7 juillet.

Pour être les prochains élus, les artistes polynésiens devront séduire le public local. Dans la catégorie danse contemporaine, la candidate Nora, danseuse chevronnée, partage ses ressentis : « J’ai l’habitude d’être sur scène. D’habitude avec les éclairages, je ne vois personne, mais là, je vais voir tout le monde me regarder. Ça va être assez perturbant. » Pour gommer cette inquiétude, la benjamine du concours mise sur son travail : « Depuis l’année dernière, je prépare cette danse. Nous l’avons créée pour le spectacle et la reprise est très technique. Je la maîtrise super bien, donc je pense que ce sera top. »

Lire aussi – World Championships of performing arts : Prunelle Liu décroche deux médailles

Six catégories d’arts scéniques sont proposées, dont l’art du théâtre. L’un des candidats, Tuariki Teai, plus habitué aux orero, s’est lancé ce nouveau défi dans la langue de Molière : « J’ai toujours fait des pièces de théâtre, des scènes de théâtre romantiques, toujours ! J’ai toujours fait ça, Dom Juan, Roméo et Juliette… Mais là, c’est quand même humoristique, donc ça change un peu. »

L’année dernière, Prunelle Liu avait représenté la Polynésie et était revenue avec deux médailles. Celui ou celle qui lui représentera le fenua intègrera l’équipe de Nouvelle-Zélande. « Notre lauréat fera partie de la Team Pacific Island, qui est représentée par la Team Nouvelle-Zélande puisque Tahiti fait partie du triangle polynésien », précise Lucienda Joutain, présidente de l’association Tahiti Nui Talents. Plus de 5000 artistes du monde entier sont réunis à chacun de ces championnats.