Tiare Music Awards – Votez pour vos artistes locaux préférés

Les Tiare Music Awards se tiendront le 19 mars prochain à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts.

Pour cette première édition, les artistes nommés ont été choisis en fonction de leurs sorties musicales et de leurs créations en date de fin 2020 et de 2021. La sélection a également pris en compte la diffusion et l’appréciation par les auditeurs des titres diffusés sur Tiare FM.

Au programme : remise des prix sur vote du public et prestations lives de Eto, Hiva, Koru, Manahune, Nohorai, Raumata, Sheyn et Silvio Cicero.

Plus de 30 artistes sont en lice : Aremistic, Dj Harmelo, Eto, Fiver, Hiurai Toofa, Hiva, Irma, Jimmy Teriihoania, Jade L, Koru, La Team Mataroa (Teiva LC, Grace Laughlin, Noémie, Nohorai Temaiana, Aniheitini Tepano, Teva Teoroi, Tensia, Teiho Tetoofa, John Menezes), Lylia, Manuhei Tehahe, Meari U, Nohorai Temaiana, Otantik Soul, Raumata Tetuanui, Sheyn, Sissa-Sue O’kota’I, Sivlio Cicero, Ta’iora, Tamarii Daroots, Vaimalama Chaves, Vaiteani, Weston.

Les Polynésiens pourront voter pour leur artistes préférés dans 6 catégories différentes :

Par SMS au 7720, en envoyant le mot clef de la catégorie suivi du numéro de l’artiste (129 Fcfp TTC le SMS) ;

En ligne en cliquant ICI ou LA (un vote par catégorie par jour et par adresse mail)

PRATIQUE

– Samedi 19 mars 2022, à 18h00, hôtel le Tahiti by Pearl Resort, Arue

– Prix : 27 000 Fcfp la table VIP de 6 personnes / 3 500 Fcfp la place debout

– Billets en vente sur www.ticketpacific.pf, dans tous les magasins Carrefour et à Radio 1/Tiare FM Fare Ute (+100Fcfp/ticket acheté en ligne)