Concours “Résidence d’artistes – Cité internationale des arts 2022” : les lauréates

Pour cette 2ème édition, les lauréates du concours sont Titaua Peu, auteure et écrivaine, Leia Chang Soi, réalisatrice de courts-métrages animés et illustratrice, Patricia Beaudet, artiste peintre, et Tevaite Denk-Senni, artiste peintre. “Il s’agit d’un cru féminin, une alliance de jeunesse et d’expériences” pour Joany Cadousteau, qui a tenu à féliciter le travail accompli par ces artistes pour atteindre leurs objectifs.

Ce concours est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement de la Polynésie, le haut-commissariat de la République en Polynésie française et la Cité internationale des Arts, plus grande résidence d’artistes au monde située à Paris. En effet, “cela représente plusieurs années de négociation pour permettre aux artistes du fenua d’intégrer la Cité. La démarche est désormais en œuvre, j’encourage la jeunesse passionnée d’arts à se lancer dans cette voie et contribuer ainsi au rayonnement de la Polynésie au niveau national et international” a rappelé le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ouvert à toutes les disciplines, le programme de résidence destiné aux artistes lauréats permettra à ces quatre polynésiennes d’aller à la rencontre d’artistes du monde afin de nouer des liens mais également de faire voir et valoir leur pratique et leur talent.

Parmi les lauréates, trois étaient présentes à la conférence de presse, Tevaite, Leia et Patricia. Elles ont tour à tour exprimé leur reconnaissance pour “cette opportunité incroyable d’intégrer un tel établissement et de pouvoir se développer artistiquement”.

Animées par “la soif de découvrir de nouveaux horizons artistiques, se confronter à de nouvelles techniques et s‘imprégner du quotidien de la Cité internationale des arts”, elles sont déterminées à relever ce nouveau défi, lequel marque un nouveau virage dans leur carrière d’artiste.