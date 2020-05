Un résident à Paris fait don de documents historiques au Musée de Tahiti et des îles

Compte-tenu de l’importance de ces documents historiques, Jean-Pascal Lafaille a souhaité en faire don à la Polynésie française au travers du Musée de Tahiti et des Îles, afin qu’ils y soient conservés et analysés. Il souhaite ainsi transmettre à l’établissement les documents suivants :

– la nomination de Charles François Lavaud au titre de Gouverneur des Établissements français de l’Océanie, de Commandant de la subdivision navale de l’Océanie et de commandant du Syrène (1846-1850) ;

– 50 lettres manuscrites de la Reine Pomare IV, souvent uniquement en Tahitien, quelques fois en Français, ou avec traduction, de 1842 à 1870 ;

– 17 photos de Joinville Pomare et sa famille, lors d’un séjour à Nantes et Brest en 1865 (issues de ses archives familiales) ;

– quelques menus de banquets ;

– un ancien petit dictionnaire abrégé tahitien-français ;

– des photos souvenir de Tahiti en 1870 ;

– des écrits liés à la carrière de Charles François Lavaud : affectations, promotions, nominations aux décorations et franc-maçonnerie.

Au vu de la situation sanitaire, les pièces seront déposées par Jean-Pascal Lafaille à la Délégation de la Polynésie française à Paris et remise à Caroline Tang, au nom du Musée de Tahiti et des Îles. Lorsque les conditions le permettront, ces documents seront récupérés officiellement par l’établissement et numérisés afin de les rendre consultables par les chercheurs et historiens.

Le Gouvernement de la Polynésie française et le Musée de Tahiti et des îles souhaitent remercier Jean-Pascal Lafaille pour ce don généreux.

