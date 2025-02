Le Festival des Australes, avancé d’un an, se prépare

C’est à Rimatara au début du mois d’avril que battra le cœur de l’archipel des Australes. Danses, chants ou encore tu’aro maohi sont au programme du Festival. À Tubuai, la délégation répète son spectacle depuis près d’un mois. « Nous sommes en pleine préparation, confie le maire Fernand Tahiata. Tous les soirs, il y a des répétitions sous le grand chapiteau de la commune. (…) Ça fait presque un mois. »

Du côté de Raivavae, la préparation pour ce nouveau Festival est plus compliquée. L’île a accueilli l’année dernière les Jeux des Australes et le Synode de l’Église Protestante Maohi. Difficile pour le tavana de mobiliser à nouveau sa population. « Raivavae n’est pas encore prête pour le festival, admet le tavana Bruno Flores. Mais on fait de notre mieux pour être prêts dans deux mois. Le délai est court. On appelle la population à se préparer ».

Le budget de ce festival s’élève à près de 60 millions de francs. Le Pays, par l’intermédiaire des ministères de la Culture et des Sports, apporte un soutien logistique à l’événement. « L’IJSPF va venir en appui logistique puisque 500 matelas sont déployés généralement sur nos grands événements de sport et de jeunesse, explique la ministre Nahema Temarii. Ensuite, ce sera un vrai partenariat Pays, communes, sport, jeunesse et culture. »



Prêts ou pas, plus de 500 personnes issus des 5 îles de l’archipel sont attendues à Rimatara pour célébrer la culture des Tuha’a Pae.

L’interview du maire de Rimatara, Artigas Atitio