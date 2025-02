Deux partenariats néo-zélandais et un chinois pour le Musée de Tahiti et des Îles

Te Fare Iamanaha – Musée de Tahiti ouvre de nouveaux partenariats dans le Pacifique. Forte de 64 258 visiteurs en 2024 (10 000 de plus par rapport à 2023), l’institution de la pointe des pêcheurs, à Punaauia, a signé 3 partenariats pour l’année à venir : deux avec des partenaires néo-zélandais – le musée national Te Papa Tongarewa à Wellington et le musée d’Auckland Tamaki Paenga Hira – et un avec le musée des cultures austronésiennes de Pingtan, de la province du Fujian de Chine

L’année 2024 a été notamment marquée par l’exposition temporaire Hōrue sur l’histoire du surf en Polynésie ; l’exposition hommage à Henri Hiro qui a eu lieu en octobre dernier, ainsi que les expositions Hoho’a et Regards des sans-abris de Papeete qui sont toujours en cours jusqu’à fin février.

Enfin, un ensemble d’activités de médiation culturelle s’est tenu autour de l’exposition Hōrue et de la salle d’exposition permanente, permettant ainsi de contribuer au renforcement des liens entre la culture et l’éducation.