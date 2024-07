Au Heiva i Tahiti, Tere ‘ori revient en force avec Tafa’i

C’est un des événements culturels incontournables de l’année : le Heiva i Tahiti 2024, qui fête ses 143 ans d’existence, aura lieu du 4 au 20 juillet prochains. Cette année, 20 groupes sont inscrits, 10 en chant et 10 en danse. Parmi eux, le groupe Tere Ori vise les sommets.

Rigueur et discipline sont les maîtres mots pour espérer gagner des points au concours de danse du Heiva i Tahiti. Le niveau d’exigence est surtout ressenti par les novices. Un manque d’expérience auquel Johnny, danseur s’est préparé. Il ne cache pas que les efforts fournis par la troupe ont été nombreux, bien que difficiles. « Je commence vraiment à avoir mal aux genoux parce qu’il faut aller en bas, remonter. C’est tous les jours. Ça prend du temps, de l’énergie. Donc quand on se lance dans un Heiva, il faut vraiment mettre tout son temps au service du Heiva » , décrit-il.

Pour Kahana Nauta, la troupe menée par Taina Tinirauarii Mou Fat s’est bien améliorée en l’espace d’un an. « On a bien avancé. On est prêts pour pouvoir passer le jour J, sourit-elle. Notre spectacle est beau, très beau même » . Objectif de la formation : « Gagner, être sur le podium » .

« On a des éléments qui viennent de part et d’autre. Moi, je ne les connais pas tous et encore plus aujourd’hui parce qu’on a renouvelé nos forces vives, glisse Taina. Il y en a qui viennent découvrir l’aventure et nous, on se doit d’être une école de la vie, mais également du Heiva et du ‘ori Tahiti. Il faut que ce soit cadré » .

(Crédit Photo : TNTV)

De l’autre côté du terrain Leverd de Faa’a, où l’équipe s’entraîne, les costumiers s’activent aussi. « On n’a pas le temps d’être stressé parce qu’on a tellement de choses à faire, souffle Vanina. On fait les choses comme elles viennent (…) on y a mis tout notre cœur. On vous laisse la surprise pour découvrir le tout le 4 juillet à la soirée d’ouverture qui aura lieu sur la place To’ata ! » , s’exclame-t-elle.

Forte de ses 131 danseurs et figurants, la troupe Tere Ori va conter la quête du guerrier Tafa’i pour empêcher l’envol de l’âme de sa bien-aimée Hina vers Rohotu No’ano’a.