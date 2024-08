Meilleur orchestre libre du Heiva, la consécration de Heimanu Tehahe

On a tendance à croire que toutes les distinctions du Heiva i Tahiti n’ont pas le même prestige. Si l’annonce du prix Madeleine Moua est la plus scrutée par le public de Toata, celle de la meilleure danseuse arrive sans doute en seconde position. Aïe Manuel, puisqu’il s’agit d’elle, a été propulsée sur scène par l’orchestre de la troupe, à la fois tête et poumon de la troupe d’Heikura Nui, rythmant les danses et donnant le la aux chants.

Le chef d’orchestre, justement, s’appelle Heimanu Tehahe. Un nom familier puisque son fils Manuhei, sacré meilleur compositeur du Heiva, a fait parler de lui 2022 avec un tiare awards pour son titre Te here te ti’a hia. Du haut de ses 64 ans Heimanu a de la bouteille. Ses premières représentations musicales, il les joue à 9 ans à la paroisse de son quartier de Faa’a. Son premier Heiva a lieu à Tarahoi en 1971, 30 ans avant de récolter sa première récompense majeure en tant que chef d’orchestre, alors que le spectacle a déménagé à Toata.

Originaire de Tubuai, celui qui a commencé sa collaboration avec Heikura Nui l’année dernière a l’esprit de famille, travaillant de longue date avec ses deux frères. Un esprit qu’il a appliqué à son nouveau groupe composé de 30 musiciens et 7 choristes, pour être sacré en 2024. « C’est une victoire de toute une troupe. Ce n’est pas que ta victoire à toi, ou de ce que tu as à prendre personnellement. C’est ça qu’il faut faire, travailler ensemble. C’est ça le point fort. Pas travailler chacun pour soi, ce n’est pas bon. » , sourit Heimanu.

L’homme se distingue par sa polyvalence et sa grande expérience musicale, qu’il tente de transmettre aux plus jeunes, bien qu’il constate que le Heiva a « bien changé » depuis ses premières années. « Le chef d’orchestre sait tout faire. Tu ne fais pas que la musique, c’est aussi toi qui transmet tout aux jeunes et aux musiciens qui te voient dans le groupe » , souligne-t-il. Une mentalité qu’on retrouve dans le thème choisi par Heikura Nui, celui de l’écho.

Figure centrale du Heiva moderne, Heimanu combine tradition et innovation dans ses créations. Sa vision caractérisée par une approche collaborative a permis à Aïe, sur qui il ne tarit pas d’éloges, de pleinement s’exprimer. « Une des meilleures danseuses » qu’il ait vu danser sur scène, assure-t-il.

Après Heikura Nui, Heimanu prévoit d’intégrer une nouvelle troupe l’année prochaine, poursuivant ainsi sa mission de préserver et de promouvoir la culture musicale à travers les générations.