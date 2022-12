Manuhei Tehahe, révélation musicale de 2022, prépare un nouvel album

Vous avez certainement entendu sur les ondes fm du fenua la chanson "te here te ti’a hia" de Manuhei Tehahe, élu révélation de l’année lors des Tiare music awards 2022. Ce tube a fait le tour des radios et a été repris par de nombreux orchestres et groupes de danses. Depuis, l’artiste a composé d’autres chansons devenues des succès.