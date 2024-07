Heiva i Tahiti : retour en images sur la deuxième et dernière soirée des lauréats

La toute dernière soirée de ce Heiva i Tahiti 2024 s'est déroulée samedi. Hitireva, grand vainqueur en catégorie professionnelle, a une nouvelle fois fait vibrer To'ata. Se sont aussi succédé sur scène : Ta'ai, les Tamari'i Mahina Raromatai, "O Nounouhia no Papara et te pape ora no Papofai. Retour en images :