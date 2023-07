Mourareau lauréat de la résidence d’écriture polynésienne

L’appel à candidatures avait été lancé en mars dernier. Les auteurs participants devaient être natif.ve ou résident.e de Polynésie ou des pays du Pacifique, avoir été publié.e par une maison d’édition et avoir un projet d’écriture.

L’organisation a reçu 10 dossiers recevables, 1 pour la résidence d’écriture dédiée à un.e auteur.rice de Polynésie et 9 dossiers pour la résidence d’écriture dédiée à un.e auteur.rice du Pacifique (2 du Vanuatu, 1 d’Australie, 1 de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3 de Nouvelle-Zélande et 2 de Nouvelle-Calédonie).

Parmi les membres des comités de sélection, Chantal Spitz, lauréate l’année dernière, ou encore Titaua Peu.

Le trentenaire Mourareau remporte la résidence d’écriture polynésienne. Né à Tahiti en 1991, Mourareau a en partie grandi aux Gambier. Sorti en mars 2020, Méridien Zéro, un roman noir et apocalyptique, est sa première oeuvre littéraire.

Marcel Melthérorong, auteur du Vanuatu, est quant à lui le lauréat de la résidence d’écriture océanienne. Né en 1975 en Nouvelle-Calédonie, il est également musicien, auteur-compositeur-interprète. Marcel Melthérorong est déjà l’auteur de plusieurs romans.

Les parcours des deux lauréats ainsi que leur projet d’écriture accompagnés des perspectives de rencontres avec les élèves de Polynésie ont permis de convaincre les jurys, explique l’organisation dans un communiqué.

Les résidences permettent aux auteur.rices lauréat.e.s de bénéficier de 2 mois, uniquement dédiés à leur projet d’écriture. Les résidences prévoient des possibilités de séjour dans 1 ou 2 îles de Polynésie française sur une durée de deux mois, dans des pensions de famille. A cette occasion les lauréat.e.s profitent bien sûr d’un cadre propice à l’avancée de leur projet d’écriture et profitent de ces séjours pour participer à des rencontres et échanges sur le métier d’écrivain avec les scolaires et public des îles concernées.

Ces deux résidences se tiendront entre septembre et décembre cette année.