Un colloque “Littérature et politique en Océanie” à l’UPF

Le colloque international “Littérature et politique en Océanie” a pour objets les rapports de domination, d’intégration, d’appropriation, de soumission qui occupent une place centrale dans les littératures océaniennes en contexte colonial et postcolonial.

À l’occasion de ce colloque réunissant des universitaires spécialisé.e.s dans la littérature océanienne de tout le Pacifique, ainsi que des auteur.e.s océanien.ne.s, on se demandera par exemple si la condition autochtone ou le statut de territoires toujours considérés comme colonisés, politise nécessairement la venue à l’écriture et de quelle manière. Il s’agira aussi de proposer des lectures plurielles de ce qui fait politique dans la littérature océanienne aujourd’hui, d’écritures féministes à l’écocritique en passant par la poésie, la performance, le récit initiatique, l’écriture manifestaire et la science-fiction.

PRATIQUE

Du 14 au 16 novembre

Université de la Polynésie française – Amphi A3

Ouvert à tous et gratuit

Retransmission en direct sur la chaine Youtube de l’UPF

Plus d’informations ICI

Le programme :