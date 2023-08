23ème édition du salon du livre de Tahiti du 19 au 22 octobre

Dans le cadre de la 23ème édition du Salon du livre de Tahiti, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), et ses partenaires lancent le concours d’écriture de nouvelles sur la thématique : « Fenua, territoire…entre terre, ciel et mer » . L’occasion pour les plumes du fenua de jeter l’encre en territoire connus ou inconnus, réel ou imaginaire, entre terre, Ciel et mer pour des histoires d’êtres, de lieux, de leur relation et des liens qui les unissent.

En langue française ou polynésienne, les nouvelles, devront respecter la limite de 3000 signes (espaces compris) au maximum.

Il est ouvert à tous les Polynésiens.

Catégories :

Enfants jusqu’à 11 ans inclus

Jeunes de 12 à 17 ans

Adultes à partir de 18 ans

Informations et inscriptions (jusqu’au 22 septembre)

sur le site de l’AETI : www.lireenpolynesie.pf