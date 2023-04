C’est un ouvrage incontournable du 20e siècle. Véritable guide spirituel, La traduction du chef d’oeuvre « Le prophète » de Kalhil Gibran est quasiment terminée. Les étudiants de première et deuxième année et leur professeur travaillent sur ces textes universels depuis 4 mois.

« J’ai beaucoup appris dans la traduction de Gibran, confie Karine Frogier Leocadie, enseignante des Langues et Cultures Polynésiennes. J’ai apris au niveau des mots en français et tahitiens, c’était un vrai partage avec les étudiants, un bel échange » . D’autant plus que le partage a été fait la plupart du temps en tahitien.

En plus de l’écrit, les étudiants se sont inspirés de l’œuvre pour illustrer les grands thèmes abordés dans l’ouvrage. « Le Prophète » est un livre d’apprentissage, de sagesse, à la croisée de l’islam et de la chrétienté. « Certains textes ont été une illumination pour nous, explique Laure Morohi, étudiante en 1ere année LLCER. On se sentait directement concernés, ça nous aidait à mieux le traduire« .

(Crédit Photo : TNTV)

Khalil Gibran a connu un succès international avec cette œuvre, vendue à des millions d’exemplaires. Un siècle après sa publication, la future parution du livre en langue tahitienne est un projet cher a l’association des amis du Liban Tahiti. Ce sera la 113e traduction de ce texte.

« C’est un écrivain intemporel, qui a dans sa philosophie, ses écrits, des valeurs universelles. C’est à la portée de tout le monde, analyse le consul du Liban Joseph Maroun. Ce sont des textes de la vie, sur l’amour, les lois…«

Enfant de l’exil, Khalil Gibran a fait de ses textes un lien entre l’orient et l’occident. D’abord écrit en Arabe, puis en anglais, le prophète a été traduit au cours du temps dans plus d’une centaine de langues étrangères.