Le 7e Heiva Taurea aura lieu du 7 au 9 mars

Impliquer les jeunes dans leur culture à l’école, c’est l’objectif du Heiva taurea. Cette année, 13 collèges seront en compétition du 7 au 9 mars place To’ata : le Collège de Arue en partenariat avec le CJA de la commune, le collège de Hai, Henri Hiro, Maco Tevane, le collège de Mahina, le GOD de Maupiti, le collège de Papara, Pomare IV, Ta’aone, Taha’a, Taravao, Teva i Uta et Tubuai.

La Fraternité chrétienne des handicapés participera elle aussi à l’événement, mais uniquement dans la catégorie orchestre.

À l’occasion des 80 ans du décès de Henri Hiro, la cérémonie d’ouverture de l’événement lui rendra hommage.

Seront décernés les prix de :

Meilleure interprétation artistique – Catégorie “Heiva Taure’a”

Meilleur dossier pédagogique

Meilleur orchestre – Catégorie “rohi pehe”

Meilleur ‘ōrero

Meilleur danseur – ‘ori tāne

Meilleure danseuse – ‘ori vahine

Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier pédagogique définira le grand podium Heiva Taure’a, qui compte trois prix, indiquent les organisateurs.

Par ailleurs, 2 prix spéciaux sont prévus.

Comme l’an dernier, l’Association Heiva Taure’a remettra des prix pour récompenser l’engagement de l’ensemble des élèves participants. Tous les collèges recevront une attestation de participation, et les gagnants un trophée réalisé par les Ateliers PROKOP.

PRATIQUE

Tribune centrale, tribunes latérales et chaises en fosse : 500 Fcfp

Enfant de moins de deux ans et PMR : gratuit

Accompagnateur PMR (1 accompagnateur par PMR) : 500 Fcfp

Billets en vente sur place et en ligne sur www.maisondelaculture.pf

Remise des prix le samedi 9 mars, à partir de 22 heures : gratuit