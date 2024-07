Ia ora te hura danse le mythe de la déesse Marama

4 tableaux pour raconter la naissance de la Lune et son périple pour trouver sa place dans le dôme céleste polynésien. Inscrit chez les professionnels cette année, Ia ora te hura de Poerani Germain a un objectif : « faire en sorte que le public comprenne notre thème et arrive à comprendre les choix chorégraphiques qui ont été faits et ressente aussi de l’émotion en regardant notre spectacle et qu’il l’apprécie. On se creuse les méninges pour essayer de trouver des idées innovantes, mais au-delà de ça, il y a aussi les belles rencontres, l’aventure humaine derrière. C’est forcément enrichissant parce qu’on apprend de tout le monde. »

Élu meilleur orchestre en 2022 dans la catégorie création et imposé, l’orchestre du groupe réserve une surprise aux spectateurs. On retrouvera également une nouvelle composition créée par Teiva Viaris, élu meilleur compositeur.

« Comme dans toute aventure, on a toujours le trac, confie Jordan Paofai, danseur. Ce n’est pas un trac de faiblesse. On va dire qu’on est excités. Là, on a vraiment hâte de finir en beauté déjà. On est très fiers aussi de notre groupe, très contents de vivre cette aventure. L’objectif, c’est de faire vivre notre culture, garder cette culture qu’on nous a transmise depuis tout petit. On essaie de transmettre à nos enfants et pourquoi pas nos futurs enfants. »

Aujourd’hui, le groupe s’est afféré à la confection du costume végétal. Demain, ce sera leur grand soir. 125 danseurs et chanteurs se tiennent prêt à relever le défi.

