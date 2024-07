Heiva 2024 : les intégrales

100% FENUA – A partir du 22 juillet, TNTV vous propose de retrouver la magie du Heiva avec les intégrales des soirées de concours et les intégrales des spectacles en chant et en danse traditionnels.

Les intégrales des soirées de concours

Du 23 au 28 juillet en 2e partie de soirée

➢ Mardi à 20 h 45 : Soirée d’ouverture

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE RAHIRI – AHI ORA (TARAVA RAROMATA’I) – TAMARI’I TUHA’A PAE NO MAHINA (TARAVA TUHA’A PAE) – TERE ‘ORI (HURA TAU)

➢ Mercredi à 21 h 10 : Soirée du vendredi 5 juillet

TA’AI (HURA AVA TAU) – NUNA’A RURUTU (TARAVA TUHA’A PAE) – TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I (TARAVA RAROMATA’I) – HEIKURA NUI (HURA TAU)

➢ Jeudi à 21 h 15 : Soirée du 6 juillet

‘O NOUNOUHIA NO PAPARA (HURA AVA TAU) – TE NOHA NO ROTUI (TARAVA TAHITI) – IA ORA TE HURA (HURA TAU)

➢ Vendredi à 21 h 15 : Soirée du 11 juillet

TAMARI’I TIPAERUI (TARAVA RAROMATA’I)- TE PAPE ORA NO PAPOFAI (TARAVA TAHITI) – TAMARI’I MATAIEA (HURA TAU)

➢ Samedi à 21 h 00 : Soirée du 12 juillet

HEITOA (HURA AVA TAU) – TAMARIKI RAPA (TARAVA TUHA’A PAE) – HITIREVA (HURA TAU)

➢ Dimanche à 20 h 50 : Soirée du 13 juillet

O NA TEVA E VA’U (HURA AVA TAU) – TAMARI’I MATAIEA (TARAVA TAHITI) – TE MANU AI’A (TARAVA RAROMATA’I) – TAHINA NO UTUROA (HURA TAU)

Les intégrales des spectacles

Du lundi au vendredi à 16h50. A partir du 22 juillet

Lundi 22 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE RAHIRI

Mardi 23 : AHI ORA (TARAVA RAROMATA’I) – AMARI’I TUHA’A PAE NO MAHINA (TARAVA TUHA’A PAE)

Mercredi 24 : TERE ‘ORI (HURA TAU)

Jeudi 25 : TA’AI (HURA AVA TAU)

Vendredi 26 : NUNA’A RURUTU (TARAVA TUHA’A PAE) – TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I (TARAVA RAROMATA’I)

Du 29 juillet au vendredi 2 août

Lundi 29 : HEIKURA NUI (HURA TAU)

Mardi 30 : ‘O NOUNOUHIA NO PAPARA (HURA AVA TAU)

Mercredi 31 : TE NOHA NO ROTUI (TARAVA TAHITI) – TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I (TARAVA RAROMATA’I)

Jeudi 1er : IA ORA TE HURA (HURA TAU)

Vendredi 2 : TE PAPE ORA NO PAPOFAI (TARAVA TAHITI) – TAMARIKI RAPA (TARAVA TUHA’A PAE)

Du 5 au 4 août

Lundi : TAMARI’I MATAIEA (HURA TAU)

Mardi : HEITOA (HURA AVA TAU)

Mercredi : HITIREVA (HURA TAU)

Jeudi : O NA TEVA E VA’U (HURA AVA TAU)

Vendredi : TAMARI’I MATAIEA (TARAVA TAHITI) – TE MANU AI’A (TARAVA RAROMATA’I)







