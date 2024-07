Heiva 2024 : les Soirées de Podium

100% FENUA – Dimanche 21 à 21 h 00 et lundi 22 juillet à 21 h 15, TNTV diffusera respectivement la première et la seconde Soirées de Podium du Heiva i Tahiti 2024.

Les primés du Heiva i Tahiti 2024 reviennent une dernière fois sur la scène de To’ata lors des deux soirées de podium, promettant des spectacles inoubliables et célébrant les talents exceptionnels de cette édition.

Dimanche 21 juillet à 21h00 :

Meilleure danseuse et meilleur orchestre du patrimoine : HEIKURA NUI

HEIKURA NUI Meilleur Tārava Tahiti : TAMARI’I MATAIEA

TAMARI’I MATAIEA 3e Hura Tau et meilleur danseur : IA ORA TE HURA

IA ORA TE HURA Meilleur orchestre création : TAMARI’I MATAIEA

TAMARI’I MATAIEA Meilleur Tārava Tuha’a Pae et Pāta’uta’u : NŪNA’A RURUTU

NŪNA’A RURUTU 2e Hura Tau : TAHINA NŌ UTUROA

TAHINA NŌ UTUROA 1er Hura Ava Tau : HEITOA

Lundi 22 juillet à 21h15 :

3e Hura Ava Tau : TĀ’AI

TĀ’AI Meilleur Tārava Raromataoi et ‘Utē Paripari : TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I

TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I 2e Hura Ava Tau : ‘O NOUNOUHIA NŌ PAPARA

‘O NOUNOUHIA NŌ PAPARA Tumu Ra’i Fenua : TE PAPE ORA NŌ PAPOFAI

TE PAPE ORA NŌ PAPOFAI 1er Hura Tau : HITIREVA

Ces deux soirées mettent en lumière les meilleures performances de cette année, offrant une ultime occasion de célébrer la richesse et la diversité de la culture tahitienne. Applaudissez ces artistes talentueux et vibrez au rythme des chants et des danses traditionnelles qui font la renommée du Heiva i Tahiti.