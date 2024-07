Hitireva au sommet du Heiva : « L’une de nos forces, c’est de rester nous-mêmes »

TNTV : Mercredi soir, vous avez remporté le prix Madeleine Moua. Quel est le secret pour percer, mais aussi pour se maintenir au plus haut niveau ?

Kehaulani Chanquy, cheffe de la troupe Hitireva : « Je pense que le plus grand défi pour moi, c’est de se surpasser à chaque prestation, donner cette envie à nos danseurs d’y participer, tout en leur donnant du maa chez nous. Il est de bien s’entourer aussi de son équipe, et d’avoir des danseurs qui y croient te soutiennent » .

TNTV : Le thème que vous avez choisi, c’est Tuamo’o , la colonne vertébrale, une métaphore de l’identité maohi. On y voit une jeune fille, le jean troué, les écouteurs dans les oreilles, qui semble ne pas être sur la même longueur d’onde que son grand-père, ancré dans la culture. Quel est le message que vous avez voulu faire passer ?

K.C : « Effectivement, l’illustration de la colonne vertébrale est une image que l’on voulait montrer sur celle des générations. On voit bien sûr une colonne vertébrale un peu fragile, comme l’on le ressent dans notre jeunesse d’aujourd’hui, mais qui est bien soutenue par nos anciens » .

TNTV : Peut-on dire que l’une de vos forces est de casser les codes, d’innover ?

K.C : « L’une de nos forces, c’est de rester nous-mêmes, c’est-à-dire d’apporter notre petite signature et de rester fidèle à ce que nous aimons faire » .

– PUBLICITE –

TNTV : Vous participez aux choix de la troupe, ou choisissent-ils eux-même leur propre prestation, ce qu’ils veulent faire ?

K.C : « À la base, lorsqu’ils rentrent dans les troupes, ils sont un petit peu confrontés à tous ceux qui désirent participer à ce concours. Et le choix ensuite se fait par moi-même, donc ils se portent sur l’engagement et le travail qui pourrait être fait pour y participer. Ils sont très talentueux, nous en avons énormément, pas que dans Hitireva, mais dans tous les groupes de danse. Et nous sommes fiers de leur parcours aujourd’hui » .

TNTV : Vous allez clore la deuxième soirée des podiums ce samedi, il faut se remobiliser, tout réajuster, refaire les costumes végétaux ?

K.C : « Effectivement, en quelques jours, c’est de se préparer au mieux à faire notre dernière représentation, mais surtout à apporter au public qui n’a pas pu venir le 12, parce que les billets ont été très vite vendus. Donc tout réaménager, les costumes à recompléter, végétaux à refaire et ensuite compléter la liste de ceux qui sont encore présents » .

TNTV : Pour ceux qui n’ont pas pu vous voir et qui ne pourront pas être là ce samedi, est-ce que vous allez proposer votre spectacle ailleurs ?

K.C : « Nous avons beaucoup de demandes, nous essaierons de nous organiser pour que tout le monde puisse y participer et présenter un spectacle qui soit à la hauteur de ce qui a été présenté » .

TNTV : Reverra-t-on Hitireva au Heiva 2025 ?

K.C : « Ce n’est pas l’envie qui manque, mais on sait très bien que l’organisation, les fonds, les lieux de répétition prennent plus de temps. Il faudra attendre encore un petit peu pour que le groupe se réorganise pour pouvoir remonter (…) on verra » .