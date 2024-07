Soirée des Lauréats : Manuel Aie, Noah Mendelsohn, Hei Toa, Tahina no Uturoa, Ia Ora te Hura et Nuna’a Rurutu de retour à To’ata

DÉMONSTRATION DE MANUEL AIE, MEILLEURE DANSEUSE

Manuel Aie, grande gagnante du titre de meilleure danseuse de ce Heiva 2024, a ouvert le bal. Après son passage, entre deux photos avec les passants, elle a confié : “J’ai préféré danser ce soir, sans pression ! Là, je me suis vraiment amusée à fond, et surtout, j’ai pu montrer mon respect envers l’orchestre ”. L’orchestre en question, de Heikura Nui, a d’ailleurs remporté le premier prix dans sa catégorie.

Revivez la prestation de Heikura Nui et retrouvez nos replays du Heiva i Tahiti 2024 ici

TAMARI’I MATAIEA

Premier prix en tarava Tahiti, les Tamarii Mataiea étaient, eux aussi, de retour sur la scène de To’ata vendredi.

IA ORA TE HURA

La troupe de Poerani Germain qui a obtenu le 3e prix en catégorie Hura Tau (pro), a encore une fois illuminé la scène. Avec douceur et grâce, les danseurs ont interprété “Te Marama”, le thème qui a valu un prix spécial à son auteur, Toanui Salmon. Pendant le spectacle, le public a également pu revoir la prestation de Noah Mendelsohn, sacré meilleur danseur.

NUNA’A RURUTU

Ensuite, le groupe lauréat de la catégorie Tarava Tuha’a Pae est venu chanter à nouveau. Sous les encouragements du public, ses membres ont partagé leur joie de vivre lors du Pata’uta’u, chant facultatif pour lequel ils ont également remporté le premier prix.

TAHINA NO UTUROA

La troupe Tahina no Uturoa, qui a obtenu le second prix en catégorie Hura Tau (pro), est revenue faire vibrer les spectateurs. En entrant en scène, les danseurs chantaient leur joie d’être sur To’ata, avec encore plus de puissance et de fierté pour leur second passage. Ils ont été acclamés par le public.

HEI TOA

Enfin, c’est la troupe Hei Toa, grande gagnante de la catégorie Hura Ava tau (amateur) qui a clôturé cette soirée. Avec tout autant d’émotion et de force que lors de leur premier passage, les danseurs ont interprété “Te Hinapa’arae”. Ils étaient accompagnés par leur ra’atira Francky Tehiva, lui aussi vainqueur dans sa catégorie. À la fin du spectacle, celui-ci a présenté toute l’équipe qui a contribué à la victoire. Sorti de scène, il était déjà nostalgique : “C’était quand même trois mois de préparation pour une heure de spectacle… Et ça y est, c’est passé. On a donné tout ce qu’on avait !”

Samedi, les groupes ‘O nounouhia no papara, Ta’ai et Hitireva se produiront à To’ata pour la deuxième soirée des lauréats, et toute dernière soirée du Heiva I Tahiti 2024.