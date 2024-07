Heiva i Tahiti 2024 : Hitireva décroche le prix Madeleine Moua, tous les résultats

Les résultats en danse

C’est une nouvelle victoire pour Hitireva en catégorie Hura tau. En Hura Ava tau, Heitoa, créé en septembre 2023 monte sur la plus haute marche du podium pour sa première participation au Heiva i Tahiti. Le groupe, composé de passionnés employés dans l’hôtellerie, pourra donc concourir l’année prochaine en catégorie professionnelle.

Surprise du côté des costumes : Ia ora te hura rafle les deux récompenses, celle du plus beau costume végétal et cette du costume « Hura Nui ».

Les meilleurs danseurs et danseuses

« Je n’y croyais pas quand on a annoncé mon prénom (…) je ne pensais pas que j’allais gagner », a réagi la meilleure danseuse Aie Manuel. La jeune femme a dédié son prix à son île, Rurutu.

Les résultats en chant

