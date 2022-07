Casting pour une nouvelle émission culinaire bientôt diffusée sur TNTV

Pour préserver le secret et jauger les personnalités, les producteurs de l’émission ont convoqué les candidats sans leur dévoiler de quoi l’émission serait faite. Tous ont en commun une passion pour la cuisine, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Après la vague Cauchemar en cuisine dans les pays anglophones ou Top chef en France, TNTV s’apprête à lancer son propre concours culinaire, à la sauce du fenua.

“On a eu très peu d’informations, il y a encore beaucoup de mystère autour de cette émission !”, s’enthousiasme Damien, candidat au concours. “J’ai toujours la cuisine en tête, mon père m’a transmis la passion. Je me dis, pourquoi pas tenter cette aventure ?”.

Les profils sont variés, entre autodidactes et habitués des plateaux TV. Marevareva est elle aussi une passionnée : “J’aime bien toucher à toutes les cuisines ! La cuisine locale c’est sûr, mais je peux partir sur de la cuisine française, chinoise… J’aime tout”.

Une approche différente pour Guillaume, que la lumière des projecteurs n’intimide pas : “J’étais au Canada où j’avais une compagnie de traiteurs. On œuvrait beaucoup dans le milieu cinématographique ou de la pub, donc on était souvent appelés sur des plateaux de tournage. J’ai déjà eu la chance de participer à une petite émission de cuisine”.

Casting de l’émission (Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

L’émission se veut une fenêtre sur une cuisine à la fois familiale et riche en saveur. Tant au niveau du casting que de son déroulement, elle sera proche des téléspectateurs polynésiens : “On n’est pas dans un concours d’élite, on ne cherche pas le meilleur chef. C’est plus une émission de proximité, d’improvisation aussi ! On veut de la saveur, de la bonne humeur. C’est une émission familiale, “à la bonne franquette””, prévient le co-producteur Karim Mahdjouba.

Le tournage de l’émission devrait débuter au mois d’août pour une diffusion prévue en septembre.