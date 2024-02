TNTV : Karl Tefaatau, directeur général, Yves Haupert, directeur général délégué

Moetai Brotherson avait réservé la primeur de l’annonce aux salariés de TNTV. Le verdict est tombé cet après-midi. Et ce n’est non pas un mais deux directeurs qu’il a nommés à la tête de la chaîne. Le favori du gouvernement, Karl Tefaatau est nommé directeur général. Et le favori des salariés, Yves Haupert, est nommé directeur général délégué. « On a dû se rendre à l’évidence qu’un mouton à cinq pattes ça n’existait pas », justifie le président. Très largement plébiscité par les salariés, Yves Haupert incarne « l’homme du présent » selon le jury. Un candidat qui montré une connaissance « quasi intime » de la chaîne dont il a été le directeur général de 2007 à 2013. Malgré sa « contre-performance » devant les salariés vendredi et un score de 9 voix, Karl Tefaatau a convaincu le conseil d’administration qu’il était « l’homme de demain » : « celui qui va pouvoir opérer la mutation de TNTV ». Si Yves Haupert sera plus particulièrement chargé des programmes et de l’information, les deux hommes devront construire ensemble un projet de transformation de la chaîne.

Mais la création d’un poste à responsabilité dans un contexte de réduction des charges a forcément suscité des interrogations dans les rangs des salariés. « Je ne suis pas dans une logique de rigueur mais de bonne gestion des deniers publics et dans une logique à terme de diminution de la contribution du Pays dans le business modèle de TNTV », a précisé le président. Un nouveau poste que ce dernier envisage comme un investissement. « Si on veut moins contribuer au business modèle à un moment donné il va tout de même falloir faire de l’investissement. »