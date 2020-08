Ateliers, spectacles, rencontres et tu’aro ma’ohi pour le 1er festival Fa’aiho

Mettre à l’honneur nos richesses culturelles, c’est tout l’objet du premier festival Fa’aiho. Organisé par la Maison de la culture du mercredi 12 au samedi 15 août, il se déroulera dans différents espaces de l’établissement et dans les jardins de Paofai.

Cet événement, entièrement gratuit et libre d’accès, s’articule autour de plusieurs thématiques :

La rentrée des cours et ateliers

La Maison de la Culture dispense tout au long de l’année des cours pour tous les âges. Le festival permettra au public de venir à la rencontre des professeurs pour découvrir leur activité, participer à des animations et initiations, profiter de démonstrations, et s’inscrire pour ceux qui le souhaitent.

Des animations sur le paepae a Hiro à ne pas manquer :



• Atelier “Je grandis”, basé sur la méthode Montessori, pour les enfants de 3 à 6 ans, animé par Poerani Ebb

Mercredi 12 août de 15h à 16h – Vendredi 14 août de 14h à 15h – Samedi 15 août de 9h à 10h



• Japonais, animé par Akari Okamune

Mercredi 12 août de 15h à 16h – Vendredi 14 août de 14h à 15h



• Animation Firi Firi, autour du magazine jeunesse du même nom

Samedi 15 août de 15h à 16h

Les tu’aro ma’ohi et l’artisanat

Privés eux aussi de leur Heiva, les athlètes des tū’aro mā’ohi se retrouveront les 8 et 15 août dans les jardins de Pā’ōfa’i avec la fameuse course de porteurs de fruits, le lever de pierre, les épreuves de coprah et grimper de cocotier, mais aussi des animations et jeux tout au long de la journée.

Samedi 8 août, parc Pa’ofai : Courses de porteurs de fruits



12h à 14h30 : pesée des charges et visites médicales

15h : Départ par catégorie Open Vahine 10 kg / Master 30 kg / Open novice Tane 15 kg / Tu Hau 30 kg

16h30 : remise de prix et spectacle traditionnel



Samedi 15 août, parc Pa’ofai : jeux, javelot, coprah, lever de pierre, grimper au cocotier



9h à 15h : atelier jeux & animations traditionnelles

8h30 : lancer de javelot « Patia Fa »

9h30 : lever de pierre (vahine, léger, moyen, master)

11h : lancer de javelot « Vahine & Ui Api »

11h30 : coprah individuel « Vahine »

12h : spectacle traditionnel / ma’a tahiti

13h : lancer de javelot « Patia Ai »

13h30 : lever de pierre (lourd, super lourd, extra lourd)

15h : coprah individuel « Tane »

15h30 : grimper au cocotier « Tauma haari »

Les artisans eux aussi sont de la partie. Ils seront présents durant les 4 jours du festival, autour du Paepae a Hiro de 9 heures à 19 heures.

Les conférences et rencontres

Durant ces 4 jours de festival, un programme riche de rencontres, conférences et soirées est proposé. Rencontre avec des auteurs et éditeurs, soirée littéraire sur le thème des épidémies dans la littérature, soirée légendes, mais aussi conférences de la part d’intervenants renommés sont en accès libre.

• Rallye-lecture sur le thème de l’Océanie

Du mercredi 12 au samedi 15 août, de 9h à 18h, en bibliothèque enfant



• Emma Faua-Tufariua, membre du Fare Vana’a, présente “Les champignons de Paris” – “Te mau tuputupuā a Paris”

Mercredi 12 août, de 10h à 11h, en bibliothèque adulte



• Conférence de Libor Prokop sur le thème « Réflexion autour de la culture polynésienne »

Mercredi 12 août, de 16h30 à 17h30, sur le Paepae a Hiro



• Projection du film “Mort à Venise”

Jeudi 13 août de 15h à 17h, en salle de projection



• Soirée littéraire avec John Mairai, Riccardo Pineri, Carole Atem, Daniel Margueron, Jean-Christophe Shigetomi et Ariitaimai Peckett

Jeudi 13 août de 18h à 21h, en bibliothèque adulte



• Rencontre entre Jean-François Butaud, spécialiste de la flore locale et l’éditeur Haere Po Robert Koening à propos de l’ouvrage de Paul Pétard “Plantes utiles de Polynésie et rā’au Tahiti”.

Jeudi 13 août, de 10h à 11h, en bibliothèque adulte



• Rencontre avec Mourareau, auteur de “Méridien Zéro”, animée par Heiura Itae-Tetaa

Vendredi 14 août, de 16h à 17h, en bibliothèque adulte



• Conférence de John Mairai sur le thème « Le malentendu… bien entendu ! »

Vendredi 14 août, de 16h30 à 17h30, sur le Paepae a Hiro



• Conférence de Maui Neri sur le thème « Faafaite »

Samedi 15 août, de 16h30 à 17h30, sur le Paepae a Hiro



• Planétarium

Jeudi 13 et vendredi 14 août, de 11h à 13h, en salle Muriāvai

Samedi 15 août de 11h à 15h, en salle Muriāvai

Les spectacles vivants

Chaque soir, le petit théâtre, le grand théâtre et les jardins de Pā’ōfa’i accueilleront une diversité de concerts et spectacles, des humoristes, musiciens et danseurs qui présenteront au public leurs meilleurs moments, et pour certains des spectacles inédits.

Réservez votre place pour les salles de spectacles :

Billetterie gratuite sur www.billetterie.maisondelaculture.pf, dès le mardi 4 août.

• Les déjeuner musicaux

Du mercredi 12 au samedi 15 août, de 11h30 à 12h45, sur le Paepae a Hiro

Mercredi 12 août : Aparima Rau (musique traditionnelle)

Jeudi 13 août : Hirinaki Sound (ambiance bringue)

Vendredi 14 août : Tuhiva Morgan (jazz)

Samedi 15 août : All Bus (trio traditionnel)



• Concert du pupu himene mené par Ma Zinguerlet

Mercredi 12 août, à 18h30 dans les jardins du parc Pa’ofai



• Concert du groupe Tuakana, de Teiho Tetoofa

Mercredi 12 août, à 19h15 dans les jardins du parc Paofai



• Hei Tahiti présentera son nouveau spectacle : Pare Nui i te va’a vaevae (la pirogue aux mille jambes)

Mercredi 12 et jeudi 13 août, à 19h au grand théâtre



• Concert Vahine Himene Tahiti, avec Reia Poroi, Maruia et Florence Manea, sous la direction de Félix Vilchez

Mercredi 12 et samedi 15 août, à 19h au petit théâtre



• Les Comptineurs

Jeudi 13 août, à 18h au petit théâtre



• Concert du pupu himene mené par Dayna Tevaearii

Jeudi 13 août, à 18h30 dans les jardins du parc Paofai



• Concert du groupe Verua de Teha Kaimuko

Jeudi 13 août, à 19h15 dans les jardins du parc Paofai



• Concert du pupu himene mené par Pierrot Faraire

Vendredi 14 août, à 18h30 dans les jardins du parc Paofai



• Concert du groupe Sissasu’e O’Kota’i de Steve Angia

Vendredi 14 août, à 19h15 dans les jardins du parc Paofai



• Soirée légendes avec Edgard Tetahiotupa, Teiva Manoi et Léonore Caneri

Vendredi 14 août de 18h30 à 21h, sur le Paepae a Hiro



• Les Tapas légendaires, un spectacle humoristique des Pukan’s Prada, Papa Tihota et Tashi & Toto

Vendredi 14 août, à 19h au petit phéâtre



• Tamariki Poerani présentera un spectacle inédit : Te Varua o te hura (l’esprit de la danse)

Vendredi 14 et samedi 15 août, à 19h au grand théâtre



• Heiva Digital – annonce des résultats des éliminatoires

Samedi 15 août, de 18h à 19h sur le Paepae a Hiro



• Concert du pupu himene Natiara

Samedi 15 août, à 18h30 dans les jardins du parc Paofai



• Concert du groupe Eono de Mitiana Jourdain

Samedi 15 août, à 19h15 dans les jardins du parc Paofai

Les mesures sanitaires seront appliquées dans les espaces clos, en loges et en salles, ainsi que dans les espaces ouverts où le port du masque est fortement recommandé.