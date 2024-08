Dans les nouveaux téléphones de Google, l’IA joue les majordomes

A Mountain View, au siège du groupe californien non loin de San Francisco, les directeurs de la société ont vanté les mérites des Pixel 9 et d’accessoires connectés. Mais la star du show était incontestablement l’IA générative. Gemini, principal modèle d’IA de Google, est désormais intégré au cœur des appareils, pour communiquer directement avec la machine.

« Avec nos démonstrations, vous pouvez voir comment Gemini va vous aider, sur Android, en combinant des connaissances sur le monde réel avec vos informations et les applications que vous utilisez au quotidien« , a déclaré Jenny Blackburn, une vice-présidente de la société.

Le groupe californien dispose d’un avantage de taille dans la course aux agents IA: les données des utilisateurs, qu’elle peut récolter grâce à ses services ultra répandus, comme son moteur de recherche, son système d’exploitation mobile Android ou encore des applications comme YouTube, Google Maps et Gmail.

Muni de ces informations, un assistant IA a le potentiel pour devenir un secrétaire omniscient, accessible à toute heure et capable d’exécuter de nombreuses tâches au nom de l’utilisateur.

« Avec votre permission »

Malgré son empire en ligne, Google n’a pas réussi à percer dans les smartphones, marché dominé par son voisin Apple, le Sud-Coréen Samsung et le Chinois Xiaomi.

Mais Apple ne s’est lancé dans l’IA générative que très récemment, en dévoilant « Apple Intelligence » en juin, un an et demi après le début de la course effrénée lancée par OpenAI avec ChatGPT. Google, en tête de peloton avec Microsoft, espère donner un nouvel élan à ses smartphones et renforcer l’attractivité d’Android.

Les modèles Pixel 9 sont dotés d’une puce conçue sur mesure pour Gemini, capable de comprendre et produire des données sous forme de textes, sons, images, etc.

Gemini « peut vous proposer une aide personnalisée inégalée, en accédant, avec votre permission, aux informations pertinentes dans vos courriels, votre agenda et bien plus encore« , s’est réjouie Shenaz Zack, une directrice de la gamme Pixel, lors d’une conférence de presse.

L’assistant IA prend rendez-vous chez le coiffeur ou le garagiste, rédige des messages, retrouve des captures d’écran et en extrait les informations, consulte une invitation à un événement et vérifie la disponibilité de l’utilisateur, entre autres.

Le modèle « traite ce type de requêtes complexes sans envoyer vos données personnelles à un fournisseur d’IA tiers que vous ne connaissez peut-être pas ou en qui vous n’avez peut-être pas confiance« , a assuré la directrice, une pique à l’intention d’Apple, qui s’est allié à OpenAI pour des fonctionnalités similaires.

« Certains nouveaux outils semblent incroyablement utiles mais ils pourraient être considérés comme invasifs« , a réagi Grace Harmon de Emarketer. « Les utilisateurs décideront s’ils les trouvent bénéfiques ou trop effrayants. »

Microsoft avait essuyé des critiques en mai après la présentation de « PC à l’IA » à cause d’une fonctionnalité permettant à l’ordinateur de se rappeler de tout ce que l’utilisateur a vu sur l’écran.

Enregistrer les conversations

« Pour qu’un assistant IA soit vraiment utile, il doit pouvoir converser« , a souligné Jenny Blackburn, pour présenter « Gemini Live », une application de discussion à l’oral avec l’assistant, disponible en anglais sur tous les smartphones sous Android. Elle doit permettre d’échanger des idées ou de s’entraîner avant un entretien d’embauche, par exemple.

C’est l’objectif ultime des entreprises de la « tech »: des agents IA ultra personnalisés, capables de raisonner comme des humains. Meta (Facebook, Instagram) a aussi beaucoup progressé dans ces nouveaux « amis » numériques.

Ses Ray-Ban connectées pourraient donner une nouvelle dimension à Meta AI, l’assistant qui peut ainsi « voir » et « entendre » l’environnement de l’utilisateur portant les lunettes. Les nouveaux combinés de Google vont eux pouvoir enregistrer et résumer les conversations téléphoniques, directement sur l’appareil.

Le Pixel 9 sera commercialisé à partir de 900 euros, les modèles plus avancés dits « Pro » à partir de 1.100 euros et le modèle pliant à partir de 1.900 euros. Au-delà de l’IA générative, l’IA tout court continue de rendre les nouveaux produits toujours plus performants, notamment leurs caméras, les outils d’édition photo et même… le téléphone. La fonction « Clear Calling » va « améliorer la qualité audio des appels« , promet Shenaz Zack.