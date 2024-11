Google annonce la pose de câbles entre l’Australie et Singapour

Un câble sous-marin baptisé « Bosun » pour relier Darwin, au Nord de l’Australie, à l’île Christmas puis à Singapour. Ce mardi, Google a dévoilé son projet Australia Connect, dans le cadre de celui, plus large, de Pacific Connect.

Un autre câble interconnecté reliera Melbourne, Perth et l’île Christmas, tandis que Melbourne sera connecté au système de câbles Honomoana, précisent plusieurs médias australiens. Une route premettant d’établir un nouveau point de service entre les États-Unis et l’Asie, notent-ils.

Située dans l’océan Indien, l’île Christmas est un territoire extérieur australien peuplé de 1250 habitants. Elle se trouve à environ 1500 kilomètres à l’Ouest de la côte australienne et à 350 kilomètres au sud de Jakarta, capitale de l’Indonésie. L’île Christmas est aussi à 900km des petites îles Cocos, où l’Australie est également implantée pour soutenir ses avions de surveillance à des fins de défens dans la région.

L’initiative portée par Google implique également la société australienne de centres de données NEXTDC, le groupe de télécommunications SUBCO soutenu par Macquarie, et Vocus, en collaboration avec les gouvernements locaux et étatiques de Darwin, Perth et Sunshine Coast.

« Ces nouveaux systèmes de câbles ne se contenteront pas d’élargir et de renforcer la résilience de la connectivité numérique de l’Australie grâce à des itinéraires nouveaux et diversifiés, mais viendront également compléter le travail actif du gouvernement avec ses partenaires industriels et gouvernementaux pour soutenir une connectivité sécurisée, résiliente et fiable dans l’ensemble du Pacifique » , a déclaré la ministre des Communications Michelle Rowland, dans un communiqué.

Ces nouveaux câbles se connecteront également à un réseau des îles du Pacifique, reliant les États-Unis et l’Australie via des hubs situés aux Fidji et en Polynésie française. Ce réseau est construit par Google et cofinancé par les États-Unis.

L’annonce de ces câbles coïncide avec les améliorations en cours des terrains d’aviation dans le nord de l’Australie, où des Marines américains seront rejoints l’année prochaine par des troupes japonaises dans le cadre d’un déploiement rotatif.