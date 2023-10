Google annonce un nouveau câble sous-marin reliant les États-Unis et l’Australie à la Polynésie

C’est sur son blog que Brian Quigley a annoncé cet ambitieux projet destiné à accroître « la fiabilité et la résilience de la connectivité numérique dans le Pacifique ». « En collaboration avec un certain nombre de partenaires, dont Fiji International Telecommunications, l’Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française, APTelecom et Vocus Group, l’initiative South Pacific Connect fournira de nouveaux câbles sous-marins internationaux reliant les Fidji et la Polynésie française aux États-Unis et à l’Australie », indique-t-il.

Le câble Honomoana (nom qui peut se traduire par lien de l’océan) reliera donc les États-Unis et l’Australie au fenua. Des « stations d’atterrissement de câbles » seront, au préalable, installées à Fidji et en Polynésie pour « connecter les routes transpacifiques » et « améliorer la fiabilité » du réseau tout en réduisant « la latence pour les utilisateurs des îles du Pacifique et du monde entier ».

« L’initiative South Pacific Connect créera un anneau entre l’Australie, les Fidji et la Polynésie française. Cet anneau comprendra des unités de branchement prépositionnées qui permettront à d’autres pays et territoires d’Océanie de profiter de la fiabilité et de la résilience résultant de l’initiative. Il s’agit de l’un des premiers projets de ce type dans le Pacifique, offrant la possibilité d’apporter une connectivité internationale redondante à une région exposée aux catastrophes naturelles », écrit Brian Quigley

« L’OPT est fier de s’associer à Google » Jean-François Martin, PDG de l’OPT.

« Le gouvernement de Polynésie française a choisi l’économie numérique comme l’un des quatre secteurs clés du développement économique et social. Nous ne pouvions rêver d’un meilleur partenaire que Google dans cette entreprise« , a déclaré le président Moetai Brotherson, selon les propos rapportés par le vice-président des infrastructures réseau de Google.

« L’OPT est fier de s’associer à Google pour étendre son réseau et son expertise dans ce projet fantastique pour notre région et nos communautés« , a de son côté indiqué Jean-François Martin, le PDG de l’OPT.

Le second câble, baptisé Tabua, reliera pour sa part les États-Unis et l’Australie à Fidji. « Les câbles sous-marins améliorent l’accessibilité et la fiabilité de l’Internet, entraînant ainsi un développement économique et des gains de productivité (…) Nous sommes enthousiasmés par ce que cela signifie pour nos utilisateurs et nos clients Google Cloud dans le Pacifique et dans le monde entier », s’est félicité Brian Quigley.