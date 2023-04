Australie : les conservateurs opposés à un référendum sur les droits des Aborigènes

Premiers habitants de l’île-continent, les Aborigènes ne sont pas mentionnés dans la Constitution de 1901 et ont vu leurs droits spoliés au cours des siècles.

Élu l’an passé, le Premier ministre travailliste Anthony Albanese souhaite faire adopter par référendum d’ici à la fin de l’année une réforme constitutionnelle portant sur la création d’un conseil consultatif aborigène. Celui-ci serait saisi des questions concernant cette minorité.

Tout en se disant favorable à une reconnaissance des peuples indigènes dans la Constitution, le chef du Parti libéral Peter Dutton a estimé que le projet gouvernemental ne cherchait qu’à « diviser le pays« .

Selon les derniers sondages, 54% des électeurs sont favorables à la révision constitutionnelle, un soutien qui tend toutefois à s’éroder.

Les Aborigènes peuplent l’Australie depuis quelque 65.000 ans mais ont été soumis à différentes formes de discriminations, d’oppression et de spoliations depuis le début de la colonisation britannique au 18e siècle.

Ils restent aujourd’hui frappés par une plus grande pauvreté, une plus faible espérance de vie et un plus grand taux d’incarcération que la majorité des Australiens.

La création d’un conseil consultatif, nommé « A Voice to Parliament », et son inscription dans la Constitution « signifiera que notre peuple sera écouté et entendu pour le sujets (le) concernant », a estimé le sénateur aborigène Patrick Dodson.

Les Aborigènes représentent aujourd’hui quelque 2% des 26 millions d’Australiens.