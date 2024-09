Votez pour vos idées préférées afin d’améliorer la mobilité durable au fenua

Les Polynésiens sont appelés à voter en ligne sur la plateforme Mobilités au fenua, du 25 septembre au 25 novembre 2024, pour choisir leurs idées préférées parmi 21 propositions visant à améliorer la mobilité durable en Polynésie française.

Ces propositions sont issues d’une réflexion collective ayant impliqué aussi bien des experts en la matière que la population. Elles sont le résultat d’un travail de la Direction des transports terrestres, qui a organisé une enquête publique, des ateliers collectifs et des boîtes à idées. Des solutions variées ont émergé dont la location de vélo en libre-service ou encore l’aménagement des horaires de travail pour fluidifier les déplacements.

Le vote permettra à chacun de s’exprimer sur les solutions qui lui paraissent les mieux adaptées pour répondre aux défis qu’il rencontre pour se déplacer et contribuera ainsi à une meilleure prise en compte des réalités locales et des besoins des habitants par les autorités administratives.

– PUBLICITE –

Les 3 propositions qui auront récolté le plus de voix pourront être intégrées au prochain schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables. Le dernier, adopté en 2017, doit en effet être révisé pour prendre en compte l’évolution des enjeux et nécessités du secteur, notamment en y intégrant une approche sociale, économique et environnementale.