Vigilance pour les orages dans plusieurs archipels

Météo France a placé plusieurs archipels en vigilance jaune ce samedi.

À Tahiti et Moorea, les dernières averses devraient s’évacuer des côtes Nord de Tahiti dans la soirée de samedi, laissant place à une nuit plutôt calme. Ainsi, la journée de dimanche devrait débuter sous un ciel lumineux.

Toutefois, des nuages menaçants sont visibles au Nord de Tahiti, du côté de Tetiaroa. Ces derniers abordent Tahiti et Moorea en courant de matinée, amenant avec eux averses et coups de tonnerre jusqu’en milieu d’après midi, avant de se dissiper. Dimanche soir Tahiti-nui bénéficie d’un temps calme tandis que des averses orageuses sont encore possibles du côté de la Presqu’île. La journée de lundi s’écoule sous un ciel peu nuageux. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord à Nord-Ouest cette nuit et dimanche matin, venant à l’Ouest dimanche après midi. Les rafales atteignent jusqu’à 60 kilomètres/heure sous grain. Le vent vire au Sud-Est lundi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre dimanche, puis s’amplifiant lundi d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Les prévisions complètes en cliquant ICI