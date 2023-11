Pluie : une grande partie de la Polynésie en vigilance

Les îles du Vent et îles Sous-le-Vent sont en vigilance orange pour la pluie. Selon Météo France, à Tahiti et Moorea, une accalmie devrait perdurer mardi soir, puis les averses reprendront en intensité mercredi, essentiellement sur le Sud de Tahiti et sa Presqu’île, entre Papara, Teahupoo et Tautira, mais également sur la Côte Est de Tiarei à Faaone.

Aux Raromatai, un axe de fortes pluies s’étire sur l’ensemble de la Société. Le risque est particulièrement important dans la nuit de mardi à mercredi avec des lignes de grains se formant à proximité des îles. Ce temps maussade devrait se maintenir mercredi la journée.

L’archipel des Tuamlotu à l’exception du Nord Est, est en vigilance jaune pour la pluie.

