Orages : la vigilance jaune se poursuit

Les îles du Vent, îles Sous-le-Vent et une partie des Australes sont toujours en vigilance jaune pour les orages ce dimanche.

À Tahiti et Moorea, malgré des périodes d’éclaircie, le temps reste encore instable jusqu’à lundi soir. Des averses orageuses peuvent se déclencher à tout moment et s’accompagner parfois d’un grain. Mardi, après une accalmie le matin, les averses reprennent du service l’après-midi avec un risque orageux. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est à Est-Nord-Est. Rafales à 50 kilomètres/heure, voire 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre à 1 mètre 50 dimanche soir, s’amortissant à 1 mètre lundi. Arrivée mardi d’une petite houle longue de Nord-Ouest et de Sud-Ouest.

