Les îles du Vent toujours en vigilance orange pour la pluie : des vols retardés et navettes annulées

Ce dimanche après-midi, Météo France a choisi de maintenir les iles du Vent en vigilance orange pour la pluie. Des épisodes pluvieux « parfois intenses et de fortes rafales de vent atteignant régulièrement les 80/90 km/h » sont annoncés. Selon Météo France, le « relief exposé au Nord-Ouest est plus impacté et les cumuls de précipitations y sont particulièrement élevés ».

Le mauvais temps lié à la La Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) typique de la saison chaude, devrait durer jusqu’à « mardi au moins » alertait Météo France vendredi.

Animation satellite montrant la Zone de convergence du Pacifique Sud. Crédit Météo.pf

Ce samedi, des vols inter-îles ont été retardés. Côté mer, Terevau a annoncé que son navire resterait à quai ce dimanche et lundi.

Dans un communiqué, le haut-commissariat appelle la population :



– à limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

– ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

– ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

– éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

– être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

– suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

– composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.