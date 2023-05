Le 52ème Forum du Pacifique aux îles Cook

Après Suva aux îles Fidji, c’est aux îles Cook à Rarotonga qu’aura lieu le 52ème Forum des îles du Pacifique du 6 au 10 novembre prochains.

Cette organisation politique regroupe 14 États insulaires dont les collectivités françaises de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Pour rappel, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique depuis 2016.

L’année dernière, le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, représentait le fenua au Forum.

Le thème retenu pour cette année : « Our Voices, Our Choices, Our Pacific Way : Promote, Partner, Prosper » (« Nos voix, nos choix, notre Pacific Way : promouvoir, s’associer, prospérer »).

Plus d’informations ICI