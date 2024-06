Les vahine exposent leurs talents dans les jardins de l’assemblée

Près de 60 femmes se sont inscrites pour cette journée. L’événement Vahine tu as du talent a pour objectif de faire vivre le droit à l’autonomie économique et à l’épanouissement créatif des femmes. Le but étant de promouvoir et de valoriser les talents et les savoir-faire des femmes exprimés sous la forme de produits ou de services.

Au cours de la journée, l’association souhaite manifester sa solidarité envers d’autres organisations telles que SOS Suicides ou envers l’UFFO Nouvelle-Calédonie.

Créé en 2012, l’organisme est une des composantes de l’UFFO dont l’objectif est de promouvoir l’égalité effective entre les sexes dans les territoires francophones du Pacifique. Ces journées ont pour rôle de porter la voix des Femmes.

L’interview d’Armelle Merceron, organisatrice de l’événement