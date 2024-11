L’exposition Hoho’a de retour du 15 novembre au 26 janvier

Cette année, l’exposition photographique organisée par l’association Hoho’a se tiendra du 15 novembre au 26 janvier à la salle d’exposition du Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Iamanaha.

Pour cette édition, le thème « Chemins et Trajets » a été choisi afin « d’explorer les multiples

parcours qui façonnent nos vies et notre culture » expliquent les organisateurs. 40 photographes présenteront leurs œuvres.



Fondée en 2010, l’Association Hoho’a (anciennement F16) est dédiée à la promotion de la

photographie en Polynésie française. Elle s’engage à soutenir les artistes et à encourager l’expression

culturelle à travers l’organisation d’expositions et d’événements artistiques.

PRATIQUE

Exposition Hoho’a

Du 15 novembre 2024 au 26 janvier 2025

Salle d’exposition du Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Iamanaha

Horaires : Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h